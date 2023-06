Dopo i colpi messi a segno in un supermercato, i soliti ignoti hanno preso di mira un'abitazione e torna al Circeo l'allarme per i furti in casa. L'accaduto risale ad alcuni giorni fa, quando nel cuore della notte all'interno di un'abitazione di via Sabaudia i proprietari sono stati svegliati dal cane. L'animale, presumibilmente narcotizzato era comunque riuscito a dare l'allarme. I proprietari dell'abitazione si sono quindi alzati per scoprire di essere stati chiusi in casa. In strada si stavano allontanando tre persone attese da un'Audi a pochi metri dalla casa in cui avevano appena messo a segno il furto. Un'auto probabilmente rubata. Sottratti dalla casa preziosi e denaro per circa 80mila euro. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, le indagini da parte dei militari dell'Arma della Stazione di San Felice Circeo sono in corso. Al vaglio ci sarebbero i filmati di alcune telecamere sia comunali che private.