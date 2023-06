Ha accusato un malore mentre si trovava in mare. Legato con il polso a una boa, forse nel tentativo di salvarsi in attesa dei soccorritori, per l'uomo non c'è stato nulla da fare, è deceduto durante il trasporto in ospedale. La tragedia si è verificata mercoledì mattina a Torvajanica, nel Comune di Pomezia. A perdere la vita un cittadino polacco.

Sono stati alcuni bagnanti, poco dopo le 8, a segnalare la presenza di un uomo in difficoltà al largo, vicino a una boa di segnalamento. Raggiunto dai soccorritori è stato portato a riva. Sul posto è quindi intervenuto il personale del 118. Sulla spiaggia del litorale laziale è intervenuta anche l'eliambulanza.

Per il cittadino polacco residente Torvajanica non c'è stato però nulla da fare, è deceduto prima di arrivare all'ospedale San Camillo di Roma. Sul posto per accertare l'accaduto sono intervenuti gli uomini della capitaneria di porto. Resta da comprendere se l'uomo stesse pescando o se abbia accusato un malore mentre nuotava a largo. La salma del 50enne è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria.