Tornata l'estate, a Terracina si è rimessa all'opera anche la banda dei bar che, nella notte, ha colpito ancora una volta il Bar Mastracco di piazza Bruno Buozzi. Solito modus operandi: forbici elettriche, serranda tagliata e caccia a "gratta e vinci" e sigarette. Nell'occasione un bottino di oltre 10mila euro oltre ai danni a serranda e vetrata. "Adesso cercherò di capire perché l'allarme, tra i più costosi sul mercato, non è scattato" ha detto il titolare che nell'attività in pieno centro ha scelto, per fortuna, una cassa automatica difficile da trasportare.