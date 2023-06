Arrivano i primi provvedimenti, a chiusura delle indagini della polizia, per quanto riguarda gli episodi di violenza che si erano registrati a Sezze durante la Sagra del Carciofo. Due giovani sono ritenuti responsabili dell'aggressione che si è consumata a pochi passi dagli stand e nel mezzo della festa nella giornata del 16 aprile scorso. Scatta il Daspo Urbano per due uomini di 25 e 33 anni che hanno malmenato un ragazzo che è poi riuscito a scappare, prima che la situazione potesse trasformarsi in qualcosa di peggiore.

Per i due cittadini di Sezze scatta così il divieto, per il periodo di un anno, di frequentare locali pubblici o aperti al pubblico destinati alla somministrazione di alimenti e/o bevande quali pub, taverne, bar e ristoranti nonché locali di pubblico intrattenimento quali discoteche, locali notturni, locali da ballo, ed affini ricadenti nell'area del centro urbano del Comune di Sezze. In caso di violazione i destinatari rischiano la reclusione da 6 mesi a 2 anni e la multa da 8.000 a 20.000 euro.