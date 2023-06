Si è svolta a Latina la cerimonia per celebrare il 294esimo anniversario della fondazione della Guardia di Finanza. Oggi davanti alle autorità civili e militari, il comandante provinciale Giovanni Marchetti nel corso suo discorso ha sottolineato le priorità investigative ricordando quanto sia alta l'attenzione sui fondi del Pnrr e poi anche sul caporalato e sul riciclaggio.

Per quanto riguarda i fondi del Pnrr, Marchetti ha detto che l'approccio della Finanza è quello di una forma di controllo preventiva per fare in modo che si raggiungano gli obiettivi.

. Il nostro approccio è quello di una forma di controllo preventiva per far sì che gli obiettivi vengano raggiunti e le iniziative realizzate, nella consapevolezza che l'attività di controllo non deve rallentare l'iter autorizzato ed esecutivi delle procedure".

Inoltre l'alto ufficiale dopo aver ringraziato l'importante lavoro di regia del Prefetto, si è rivolto ai bambini e ai ragazzi del Centro Minori di Latina e del Centro Minori La Pergola di Cisterna che hanno partecipato all'evento e ha messo in evidenza il ruolo della Finanza e delle forze dell'ordine per una società giusta per le generazioni che verranno. Ha parlato poi il generale Virgilio Pomponi Comandante regionale del Lazio.

Arriveranno dei fondi e la sfida che dobbiamo raccogliere è non soltanto quella repressiva e di controllo ma anche di accompagnare le amministrazioni, dobbiamo essere sempre presenti, in qualsiasi situazione di insidia o di rischio