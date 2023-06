Proseguono con incisività i servizi posti in essere dai Carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia, nell'ambito delle direttive impartite dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Latina, Col. Lorenzo D'Aloia, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati, con particolare riferimento a quelli contro la persona, il patrimonio, nonché al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, ed al controllo di tutti i sottoposti alle misure alternative alla detenzione.

In Particolare, nel territorio del Comune di Aprilia, nelle principali aree della città, nella giornata odierna, i Carabinieri del Reparto Territoriale hanno controllato 100 persone, e 85 autovetture, elevando complessivamente 18 sanzioni, in violazione al Codice della Strada, tra cui cinque autovetture sottoposte a sequestro amministrativo per aver circolato con l'assicurazione obbligatori scaduta, tre le persone sprovviste di patente di guida, perché mai conseguita.

Tre le persone trovate in possesso di modica quantità di sostanza stupefacente con la conseguente segnalazione al Prefetto di Latina, ai sensi dell'art.75 legge 309/90.

Nel prosieguo delle attività di controllo del territorio, in piena sinergia e osmosi info-operativa tra l'Ispettorato

Territoriale di Latina, Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Latina, Nucleo Antisofistificazione e

Sanità di Latina, Carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia, veniva effettuato accesso ispettivo nei confronti di alcune imprese edili apriliane, e varie attività di ristorazione, al fine della "salvaguardia della sicurezza sul lavoro e tutela della salute pubblica", per un totale di circa 12.000€ di sanzioni elevate.

Dal controllo effettuato, venivano inoltre contestate violazioni amministrative, per non aver applicato la procedura di tracciabilità alimentare degli alimenti trattati.