Il numero sempre troppo alto di furti in azienda ha portato - come già successo con altre categorie - ad un incontro fortemente voluto dal tenente colonnello Paolo Guida, Comandante del Reparto Territoriale di Aprilia, con gli imprenditori del Consorzio C.I.AP. accompagnati dal Presidente Marco Braccini, e a cui hanno preso parte anche il Comandante della Stazione Carabinieri di Aprilia, Luogotenente Marco Di Gennaro, e il Comandante della Polizia Locale, Dr. Massimo Giannantonio. L'obiettivo? Implementare e rendere più efficaci i servizi di prevenzione, soprattutto nelle ore serali e notturne, rendendo più funzionali le comunicazioni e le segnalazioni di situazioni ritenute potenzialmente sospette e indicatrici di atti prodromici ad illecite attività predatorie e cercare ulteriori strategie di prevenzione.

I Carabinieri del Reparto Territoriale hanno inoltre ribadito la vicinanza e la disponibilità dell'Arma a fare squadra con le forze di polizia locali e con i cittadini che con le loro segnalazioni possono amplificare l'efficacia dei servizi di prevenzione.

L'attenzione - garantisce il Comando dell'Arma - rimane alta e costante sull'intero territorio di competenza, al fine di fornire una risposta concreta ed incisiva alle legittime pretese di ordine e sicurezza pubblica avanzate dai cittadini.

Con questo spirito, dunque, continueranno con assiduità i servizi di prevenzione e contrasto svolti dall'Arma dei Carabinieri, ai quali si accompagneranno le attività di incontro delle categorie più fragili, anziani, vittime di violenza di genere, comitati di quartiere e ogni soggetto civico con i quali fare "rete", affiancando alla capillare perlustrazione del territorio una continua e attività info-investigativa, contattando commercianti e cittadini, attraverso i servizi di "Carabiniere di Quartiere" al fine di acquisire quante più notizie utili per prevenire il ripetersi dei reati ed assicurare alla giustizia gli autori di quelli già perpetrati, è difatti fondamentale la collaborazione di tutti, non solo degli addetti ai lavori, ma anche e soprattutto della cittadinanza la quale è invitata a segnalare al numero di emergenza 112 qualsiasi situazione dubbia di cui venga a conoscenza.