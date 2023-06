Ancora fiamme sulla Riviera Mallozzi. E ancora alla Bodeguita: il fuoco ha distrutto quello che restava del locale sotto sequestro dopo l'omicidio Muratovic.

Si tratta del secondo incendio in pochi giorni presso la struttura in legno sulla spiaggia in pieno centro. La scorsa notte alle 5 circa sono intervenuti i Vigili del fuoco per spegnere l'incendio e i Carabinieri di Anzio per le indagini del caso.

Al momento non si esclude alcuna ipotesi, dal gesto dimostrativo legato all'omicidio (per la morte di Muratovic, lo ricordiamo, tre persone sono in carcere e il processo inizierà ad ottobre) dal racket ad incendi legati alla rivalità sulle piazze di spaccio. Nei giorni scorsi oltre alla Bodeguita anche la pizzeria Mandala era stata oggetto di un incendio doloso.

«Esprimiamo profonda preoccupazione per i tre attentati incendiari commessi nelle ultime 24 ore ad Anzio ai danni del Bodeguita e del Mandala - si legge nella nota dell'associazione coordinamento antimafia Rete No Bavaglio Liberi di Informare - Nonostante i colpi inferti dalla DDA di Roma le organizzazioni mafiose e di tipo mafioso sono sempre forti sui territori del litorale: basti pensare agli agguati e agli attentati intimidatori che si sono susseguiti dal febbraio scorso ad oggi. Chiediamo alle istituzioni tutte di tenere alta l'attenzione su queste zone, chiediamo di non "lasciare soli" i cittadini onesti di Anzio e Nettuno. Nel contempo siamo consapevoli dell'impellente necessità di rafforzare gli organismi investigativi sia del commissariato di polizia di Anzio sia della compagnia dei carabinieri. Infine rivolgiamo l'ennesimo appello ai cittadini vittime di reati di "rompere il muro di omertà" di denunciare le pressioni della malavita organizzata solo in questo modo potrà iniziare il riscatto di un territorio le cui amministrazioni comunali sono state sciolte per condizionamento mafioso».

Insomma l'estate di Anzio non è iniziata sotto i migliori auspici. L'obiettivo è quello di aumentare ulteriormente i controlli sul territorio.