Incidente mortale su via Migliara 47 perde la vita un cittadino indiano. Il sinistro si è verificato in prossimità dell'incrocio con via Portosello. A scontrarsi un'auto e uno scooter su cui appunto viaggiava il cittadino indiano. Sul posto sono intervenuti I sanitari del 118 ma purtroppo per il città indiano non c'è stato nulla da fare. Sul posto i Carabinieri della Stazione di Sabaudia per i rilievi