Incendio al Duna 31.5 assolta Tatiana Rizzi, condannata a due anni e 8 mesi la madre, Mirella D'Indio. Le donne, difese dall'avvocato Guido Calisi, sono comparse ieri davanti al giudice del Tribunale di Latina Mario La Rosa, in aula il pubblico ministero Giorgia Orlando. Nei confronti di entrambe era stato disposto il rinvio a giudizio lo scorso primo gennaio e in quel contesto l'avvocato Calisi aveva chiesto di procedere con l'abbreviato.

Poi era stata fissata l'udienza che appunto si è tenuta ieri. In base alle indagini svolte dai Carabinieri le due donne erano considerate le presunte mandanti dell'incendio che nella notte tra il 5 e il 6 gennaio dello scorso anno aveva portato alla distruzione dello stabilimento "Duna 31.5". A metà ottobre 2022 si era tenuto l'interrogatorio davanti al gip durante il quale entrambe avevano deciso di rispondere fornendo la propria versione dei fatti e negando in sostanza le accuse ipotizzate nei loro confronti. In base al quadro che era stato descritto da Mirella D'Indio e dalla figlia Tatiana Rizzi, non ci sarebbe stato alcun motivo di dissidio con la proprietà del "Duna 31.5" considerando che la loro concessione era decaduta a seguito di un sequestro per abusivismo e non per motivazioni ricollegabili all'altra concessione, quella appunto del Duna. Circostanze che almeno per Tatiana Rizzi sono quindi state confermate arrivando all'assoluzione.

Procede invece su un binario parallelo e per via ordinaria l'iter processuale per Valerio Toselli e Simone Petrucci ritenuti dagli inquirenti i presunti autori materiali dell'incendio che distrusse la struttura lo scorso anno.