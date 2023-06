Il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha partecipato oggi pomeriggio al Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica che si è svolto in Prefettura a Latina. Tra i temi affrontati - come ha spiegato anche nel corso di un incontro con i giornalisti, insieme al Prefetto Maurizio Falco e al sindaco Matilde Celentano - il caso dei chioschi incendiati sul Lungomare di Latina ma anche l'innalzamento come fascia della Questura di Latina e infine le infiltrazioni della criminalità e la presenza sul territorio di organizzazione autoctone. <Gli incendi sul lungomare di Latina sono segnali rivelatori di presenza criminale di un certo spessore - ha osservato - sono segnali che non vanno trascurati e in questo territorio sono presenti consorterie autoctone e fenomeni complessi ma esistono professionalità tra forze dell'ordine e magistratura che sono all'altezza>. Poco dopo il Ministro ha inaugurato la nuova sede del Nucleo Ecologico dei Carabinieri di Latina in corso della Repubblica.