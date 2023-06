Condanna a tre anni e sei mesi di reclusione. E' questa la sentenza emessa ieri dal Tribunale di Latina nei confronti di Barry M., uno straniero originario del Gambia, ritenuto il presunto responsabile di una aggressione: aveva accoltellato uno straniero in un centro di accoglienza alle porte di Latina.



In aula nel corso della sua requisitoria il pm Giuseppe Bontempo aveva chiesto la condanna a quattro anni di reclusione e aveva derubricato il reato da tentato omicidio in lesioni aggravate. La difesa dell'imputato, ha cercato di scardinare le accuse e al termine della camera di consiglio il Collegio penale - presieduto dal giudice Laura Morselli e composto dai magistrati Paolo Romano e Simona Sergio - ha emesso la sentenza di condanna. Tra novanta giorni si conosceranno le motivazioni della sentenza ed è scontato il ricorso che sarà presentato in Corte d'Appello. I giudici hanno disposto per l'uomo l'interdizione per cinque anni dai pubblici uffici. I fatti contestati erano avvenuti quasi un anno in un centro di accoglienza per stranieri. Sul banco degli imputati era finito il 23enne del Gambia, presente ieri in aula alla lettura del dispositivo.

Erano stati gli agenti della Squadra Volante ad intervenire dopo l'allarme, riuscendo a risalire al presunto responsabile. La parte offesa sarebbe stata accoltellata per futili motivi da un coetaneo che poi era stato individuato. La vittima si tratta di uno straniero, era stata portata in ospedale al Santa Maria Goretti in condizioni molto critiche.

A quanto pare la scintilla sarebbe stata innescata da una discussione a seguito di un episodio: l'imputato stava frugando tra gli effetti personali della parte offesa che lo aveva ripreso, a quel punto la situazione era diventata senza controllo. Nel corso dell'interrogatorio davanti al giudice Mario La Rosa il presunto responsabile aveva negato tutti i fatti.

Ieri pomeriggio il processo si è definitivamente concluso con la sentenza emessa dal Tribunale.