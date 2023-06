La segnalazione arriva direttamente da un lettore. Da anni una telecamera che si trova su un lampione al Lido di Latina è in quelle condizioni. E' fuori uso e fin qui nulla di strano ma rappresenta un pericolo concreto. A tenerla ancora appesa soltanto un filo logoro e sottilissimo. Se si spezza quel filo la telecamera rischia di cadere sulla testa di qualcuno a passeggio. Può succedere da un momento all'altro. A portare alla luce un problema che sembra senza soluzione è un frequentatore della Marina che chiede interventi mirati agli organi competenti. Basterebbe veramente poco per prevenire un incidente. La telecamera che pende è nel tratto che da Capo Portiere porta a Foce Verde.

