Si è presentato al Cup di Terracina per sostenere una visita che aveva prenotato, ma il medico che doveva effettuare gli esami non si è presentato all'ospedale Fiorini. L'utente è andato su tutte le furie e gonfio di rabbia ha iniziato ad inveire contro gli operatori del Centro Unico di prenotazione del nosocomio di Terracina. Col passare dei minuti la sua ira è sfociata in violenza: dopo aver vagato imprecando contro tutti e tutto, è tornato davanti allo sportello dell'accettazione e con una violenza inaudita si è scagliato contro il vetro blindato del Cup, mandandolo in frantumi. Fortunatamente per gli operatori della Asl non ci sono state conseguenze; intanto l'uomo arrivato a Terracina da Roccagorga ha continuato ad imprecare minacciando i dipendenti. Necessario l'intervento della polizia.