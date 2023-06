Il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha inaugurato ieri pomeriggio la sede del Noe di Latina in corso della Repubblica insieme al sindaco Matilde Celentano. Le più alte autorità civili e militari erano presenti al taglio del nastro. La sede del Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri che si trova nel cuore del centro storico, è stata realizzata tramite la destinazione di un bene confiscato alla criminalità organizzata. E' stata scoperta una targa e alla cerimonia era presente il Generale di Corpo d'armata Antonio Pietro Marzo, Comandante delle Unità forestali, ambientali e agroalimentari dei Carabinieri. «Questo è un presidio operativo con una componente di alta specializzazione - ha detto l' alto ufficiale - ha un valore significativo perchè occupa uno stabile confiscato alla criminalità ed un segnale di forte presenza dello Stato ai cittadini». Alla cerimonia era presente il Comandante della Legione Carabinieri Lazio il generale di Corpo d'Armata Antonio de Vita, il comandante provinciale dei Carabinieri di Latina il colonnello Lorenzo D'Aloia, il Prefetto Maurizio Falco oltre al Direttore generale dell'Agenzia dei Beni Confiscati Bruno Corda, il Vescovo della Diocesi di Latina Monsignor Mariano Crociata e il capellano militare don Eugenio Campini.

