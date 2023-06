Un terreno agricolo è stato posto sotto sequestro dal Nipaaf nel territorio di Fondi. I carabinieri del Nucleo investigativo di polizia ambientale agroalimentare e forestale

sono intervenuti per mettere i sigilli ad un lotto su via Appia dove era in corso il riempimento del terreno stesso con l'abbandono di rifiuti speciali (inerti) e materiale proveniente da altri siti non supportato dagli specifici e previsti certificati di analisi.



Inoltre sul terreno sequestrato dal Nipaaf erano in corso lavori già abbastanza avviati per realizzare muri in cemento armato per la delimitazione dell'intero lotto di oltre 180 metri quadrati, posti in essere senza l'autorizzazione sismica. Il proprietario del terreno è stato denunciato per violazione al DPR n.380/01. Il terreno si trova proprio sulla statale Appia (come si vede dalla foto scattate dal bordo della strada). E' in corso una serie di ulteriori indagini per capire da dove provenissero i rifiuti utilizzati per il riempimento del lotto sequestrato, e allo stesso modo i militari del Nipaaf stanno cercando di capire da dove arrivasse anche il materiale utilizzato per effettuare la copertura.