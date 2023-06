Una giovane madre e il figlio di un anno e mezzo che teneva in braccio sono caduti e si sono feriti sul Lungomare di Latina a causa di un tombino rotto. È successo in un punto al buio, per un lampione non funzionante, nel tratto a doppio senso non distante dall'incrocio con strada Casilina. La donna di 25 anni e il bimbo sono stati soccorsi da un'ambulanza e dall'auto medica che li hanno trasportati in ospedale con l'urgenza riservata ai codici gialli: il piccolo ha rimediato una sospetta frattura del naso, mentre la giovane madre si è ferita a una gamba. Per gli accertamenti del caso sono intervenuti poi i poliziotti della Squadra Volante, che hanno constatato lo stato di incuria del tombino.

Rabbia tra i residenti e i commercianti del lido che da tempo segnalavano lo stato di degrado dei marciapiedi e in particolare l'incuria di alcuni tombini, oltre al mal funzionamento di alcuni punti luce. Nel frattempo i cittadini si sono dovuti adoperare per il coprire il tombino sfondato che sarebbe rimasto un pericolo a cielo aperto.