Sorpreso a rubare all'interno di un'abitazione, venerdì sera un trentenne del capoluogo è finito in manette al culmine di un rocambolesco tentativo di fuga. Prima ha cercato di dileguarsi arrampicandosi sui tetti di garage e villette nella zona tra il centro e l'ospedale Santa Maria Goretti, poi ha aggredito i poliziotti intervenuti, ferendone uno, cercando invano di evitare la cattura. Per Antonio C. è scattato l'arresto per furto aggravato, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, reati dei quali dovrà rispondere in occasione dell'udienza in Tribunale fissata per il prossimo 11 settembre: in attesa di giudizio è tornato in libertà con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per la firma, la misura cautelare disposta dal giudice a margine del processo celebrato ieri mattina con rito direttissimo.

L'episodio risale alla prima serata di venerdì e si è consumato in via Guido Reni, la strada che costeggia l'ospedale di Latina sul lato del pronto soccorso, una zona piuttosto bersagliata dai ladri, specie per piccoli furti, sia nelle abitazioni che all'interno delle automobili in sosta. È stato proprio un residente ad allertare il 112 dopo essersi accorto che c'era un estraneo all'interno della sua proprietà, un uomo che era riuscito a introdursi nel garage adiacente alla sua villetta. Una pattuglia della Squadra Volante ha impiegato una manciata di secondi a raggiungere il luogo della segnalazione perché si trovava già in quella zona, a dimostrazione dell'efficacia dei servizi di controllo del territorio pianificati su impulso del questore Raffaele Gargiulo in base all'incidenza dei reati nelle singole zone della città.