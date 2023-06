La sua era diventata un'ossessione. Oltre al reato di violenza sessuale, deve rispondere anche dell'accusa di stalking. Rischia di finire sotto processo un uomo di 69 anni, attualmente irreperibile. La parte offesa è una donna più giovane di lui: ha 47 anni. Sono stati colleghi di lavoro in un'impresa che aveva la sede a Latina. I fatti risalgono a quasi due anni fa.

L'inchiesta era stata condotta dalla Procura di Latina e dal pubblico ministero Marco Giancristofaro ed era scattata a seguito della denuncia presentata dalla donna che aveva chiesto al magistrato l'esercizio dell'azione penale per una serie di episodi che l'avevano profondamente turbata è riportato agli atti dell'inchiesta.

Come aveva sottolineato anche il magistrato inquirente nel capo di imputazione formulato nei confronti del presunto responsabile: «Approfittando e abusando del rapporto di colleganza, chiedeva ripetutamente alla donna di fare l'amore con lui, infilando la mano nel finestrino dell'auto, dove c'era la parte offesa, palpeggiandola sul seno e infilando una mano tra le gambe». Oltre a questo episodio, avvenuto nel dicembre del 2021, la Procura ha contestato per l'uomo anche gli atti persecutori. Le condotte sarebbero state seriali. Ha stalkerizzato la donna in diversi modi, anche inviandole dei fiori con un atteggiamento estremamente invadente è la convinzione maturata dagli inquirenti. Sono state condotte che hanno ingenerato nella parte offesa un forte stato di ansia e agitazione al punto da cambiare le sue abitudini di vita.

In un'altra circostanza poco prima del Natale del 2021, l'uomo aveva inviato alla ragazza un messaggio dai toni inquietanti, dicendole che lei si sarebbe ricordato di quel Natale. Tra le fonti di prova raccolte dagli investigatori la denuncia della parte offesa e le sommarie informazioni rilasciate anche da alcuni testimoni, tra cui una collega di lavoro.