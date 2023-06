Momenti di paura lungo via Nettunense, dove poco fa un'auto alimentata a GPL è andata a fuoco. L'incendio è divampato improvvisamente in prossimità della Turbogas. La conducente e passeggera sono riuscite a uscire dall'auto prima che la stessa venisse accolta dalle fiamme. Nessun ferito dunque, ma traffico bloccato in direzione Anzio. I vigili del fuoco di Aprilia sono al lavoro per domare il rogo, mentre la polizia locale di Aprilia si sta occupando della viabilità.