Un rocambolesco incidente stradale si è registrato nel pomeriggio all'incrocio tra via Epitaffio e strada Congiunte, alle porte di Latina, dove il semaforo che regola il traffico era spento da diverse ore. In circostanze al vaglio della Polizia Locale, intervenuta con due pattuglie per i rilievi e la gestione della viabilità, un fuori strada Jeep Wrangler si è scontrato con una microcar elettrica Xev Yoyo per un caso di precedenza non rispettata. In seguito all'impatto il fuoristrada di è ribaltato su un fianco, ma le due persone che sedevano a bordo non hanno riportato particolari conseguenze, riuscendo a tirarsi fuori dell'abitacolo da soli. La sedicenne che sedeva al volante del quadriciclo ha invece riportato una serie di traumi che hanno richiesto il trasporto in ambulanza presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi. Il traffico ha subito rallentamenti fino alla rimozione dei veicoli.