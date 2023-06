Disperso tra i boschi sui monti tra Norma e Carpineto per quasi cinque ore, ritrovato in serata sta bene. Si era lanciato poco prima delle 15 da Norma con il suo parapendio un uomo di circa 63 anni che poco dopo ha perso il controllo dell'ala precipitando sui monti. Per diverso tempo a tentato di comunicare ai soccorritori la propria posizione ma il telefono in molte occasioni non riuscivo a prendere la linea e si è puntualmente scaricato.per fortuna durante questi tentativi è riuscito a comunicare qualche elemento che ha permesso alle squadre di soccorso di individuare quantomeno l'aria in cui è precipitato. E così poco prima delle 20 i soccorritori lo Hanno individuato e tratto in salvo. Riportato al campo volo di Norma è stato visitato dal personale del 118 che ha accertato l'assenza di ferite o traumi gravi. Si è conclusa quindi con tanto spavento questa disavventura