Gli adolescenti di Latina continuano a essere presi di mira dalle baby gang, derubati soprattutto degli smartphone per mano dei loro coetanei che agiscono nelle circostanze e con le modalità più disparate. Gli ultimi episodi si sono consumati sabato sera in piazza del Popolo, dove sono spariti i telefoni di due ragazze, rubate con destrezza nella confusione del fine settimana.

Episodi di questo genere si susseguono ormai da tempo. Anzi, non sono mancati i casi in cui i giovani sono stati derubati con violenza, sia attraverso minacce verbali che aggressioni, vere e proprie rapine messe a segno anche con azioni di gruppo. Questa volta il metodo è stato diverso, perché sabato sera le due adolescenti sarebbero state derubate con abilità da persone che hanno agito approfittando della loro distrazione. Stando alle prime informazioni trapelate, le vittime erano sedute su un muretto e avevano poggiato gli smartphone vicino a loro quando qualcuno, passando, ha preso i loro telefoni agendo con abilità. In attesa di conoscere i dettagli dei furti attraverso le dichiarazioni delle parti offese, sembra quindi che i ladri siano riusciti a colpire senza farsi vedere, ma in un contesto che lascia poco spazio all'immaginazione, in una piazza del Popolo gremita di gruppi di giovani.

Del caso si stanno occupando i poliziotti della Questura che hanno già raccolto, nelle ultime settimane, un lungo elenco di denunce da ragazzi, soprattutto minorenni, che nella migliore delle ipotesi si sono visti sfilare gli smartphone dalle mani o peggio sono stati minacciati e picchiati da ragazzi che li hanno razziati di ciò che di valore potevano avere addosso in quel momento. I fatti più violenti si sono registrati in luoghi meno affollati, come la stazione degli autobus e il parco Falcone Borsellino di notte.