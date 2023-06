Ha attraversato la Nettunense senza nemmeno fermarsi provenendo da via del Genio civile e si è schiantato contro il muro che delimita la linea ferroviaria. Sembra essere deceduto sul colpo l'uomo al volante di una Citroen C4 che, procedendo quasi a passo d'uomo, non si è neanche fermato allo stop. Sulla sua strada ha trovato altre due vetture che ha solo leggermente urtato in quanto i rispettivi conducenti sono riusciti a frenare in tempo.

La dinamica dell'incidente lascerebbe presupporre che la vittima possa aver avuto un malore. All'arrivo dei soccorsi infatti, il personale dell'ambulanza e dell'auto medica, hanno potuto solamente riscontrarne il decesso.