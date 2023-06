Stava percorrendo Corso Vittorio Emanuele III quando nel tentativo di girare ha preso in pieno la rotatoria. E' quanto accaduto questa mattina Sabaudia quando appunto un autoarticolato ha falciato la rotatoria spartitraffico ed ovviamente i fiori che la abbellivano nel tentativo di svoltare verso via Carlo Alberto. Sono stati i volontari Anc coordinati dal maresciallo Cestra a raggiungere il mezzo che poi si è fermato. Sul posto sono successivamente intervenuti i Carabinieri che hanno redatto un verbale. Il mezzo era diretto verso una azienda agricola. Ora, dopo la conta dei danni saranno avviati gli interventi di sistemazione.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli