C'è un sospettato per la brutale aggressione consumata una settimana fa nella zona di via Londra a Latina, e per lui è già scattata la detenzione in carcere. Si tratta di Francesco D'Antonio, latinense di 34 anni che stava finendo di scontare la pena per il coinvolgimento, con un ruolo da protagonista, nell'omicidio di Matteo Vaccaro consumato il 31 gennaio 2011 nel parco Europa: dopo un lungo periodo agli arresti domiciliari, gli era stato concesso l'affidamento in prova ai servizi sociali, misura alternativa che gli è stata revocata nei giorni scorsi dal giudice, in tempo record, proprio per il presunto coinvolgimento nell'episodio di violenza. All'esito dei primi accertamenti, quindi, i poliziotti della Squadra Mobile lo hanno prelevato dalla sua abitazione per associarlo presso un istituto di pena.



La vicenda è piuttosto inquietante perché gli investigatori della Questura hanno riscontrato un certo parallelismo, con le dovute proporzioni, tra l'ultima aggressione e i fatti che dodici anni fa portarono alla morte di Matteo Vaccaro. Il filo conduttore è l'ostinata sete di vendetta che avrebbe spinto nei giorni scorsi Francesco D'Antonio, per l'esattezza nella tarda serata di martedì 20, a pianificare l'agguato sotto casa di V.E.F. di 24 anni per regolare i conti in seguito a una precedente discussione avuta dallo stesso D'Antonio con altri ragazzi. Un affronto imperdonabile per lui.