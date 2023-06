L'ex sito industriale dismesso Svar continua a essere un rifugio di disperati e tossicodipendenti, ma anche spacciatori, e a pagarne le conseguenze sono sempre i residenti del circondario, soggetti a furti in qualsiasi ora, anche di giorno, sotto la luce del sole. Com'è successo l'altra mattina, quando un assiduo frequentatore della piazza di spaccio, Roberto V. non ancora trentenne, ha approfittato del momento di distrazione di una coppia che vive in via Po per rubare una borsa che avevano lasciato in auto mentre scaricavano dei bagagli. I movimenti del ladro sono stati notati e una delle vittime ha provato a inseguirlo fin quando si è intrufolato proprio in un passaggio che porta dentro l'ex Svar, dov'è stato rintracciato e denunciato dai poliziotti della Squadra Volante intervenuti in una manciata di minuti dopo la segnalazione al 112.



L'episodio si è registrato nella tarda mattinata di domenica, quando la coppia ha compiuto la leggerezza di entrare in casa lasciando l'auto in strada con un finestrino aperto e una borsa poggiata sul sedile nell'abitacolo. La scena è stata notata appunto da un ragazzo che si trovava nei paraggi e ha approfittato della situazione per sfilare la borsa dall'auto: ha agito praticamente indisturbato, ma i suoi movimenti hanno richiamato l'attenzione dell'uomo, che si è lanciato in strada nel tentativo di inseguirlo.