«Sei un asino, hai la testa vuota, i bambini della prima elementare sono più bravi di te che fai la quarta»: queste sono solo alcuni degli insulti che un bambino di 10 anni si è sentito dire in classe dalla sua insegnante. Una serie di episodi che si sono susseguiti nel tempo, almeno durante l'anno scolastico appena trascorso, e su cui la Procura ora ha aperto un fascicolo.

I fatti sono avvenuti a Terracina, in una scuola elementare, dove insegna la maestra di matematica di 44 anni che ora è indagata per il reato di maltrattamenti.

Secondo quanto ipotizzato dal pubblico ministero Antonio Sgarrella, l'insegnante ha maltrattato un bambino che frequenta la quarta rivolgendogli contro una serie di frasi denigranti. Le condotte sarebbero iniziate a partire dallo scorso settembre e per tutti i nove mesi di lezione, arrivando anche vantarsi con lui di aver conseguito tre lauree.

Un'escalation di episodi che però non sono rimasti all'interno della classe. Il disagio vissuto tra i banchi è emerso durante una riunione a scuola, dove il papà del bambino ha fatto notare alla dirigente scolastica il malessere vissuto dal figlio, spiegando anche che, alla base di ciò, ci sarebbero stati i presunti e ripetuti insulti da parte dell'insegnante nei confronti del piccolo.

Recepito l'allarme e intuita la gravità della situazione, la dirigente si è attivata immediatamente. Sul caso è stata presentata una denuncia al Commissariato di Polizia di Terracina e gli investigatori con molta delicatezza hanno iniziato ad indagare.