Pensava che non se ne accorgesse nessuno. La mossa è stata fulminea: in un attimo ha passato due grammi di cannabis al figlio: erano avvolti in un involucro.

E' successo l'altra mattina, poco prima delle 11, in carcere a Latina durante il colloquio tra madre e figlio. La donna, una 47enne del capoluogo, era andata a trovare il giovane e in occasione dell'incontro - come documentato dalla Polizia Penitenziaria - è avvenuto lo scambio. E' stato un agente - impegnato nei servizi di controllo - ad accorgersi di tutto e del movimento sospetto e a quel punto è scattata la perquisizione.

A quanto pare il giovane ristretto in carcere con l'accusa di aver appiccato un incendio oltre un anno fa, ha alzato la maglietta per nascondere il piccolo involucro. Quando è stata vista tutta la scena è scattata una perquisizione e sulla sostanza stupefacente è stata eseguita una perizia. Una volta informato il pubblico ministero di turno Daria Monsurrò, il personale della Polizia Penitenziaria ha inviato una dettagliata informativa in Procura. Al termine dell'interrogatorio, la donna difesa dall'avvocato Valentina Leonardi, ha lasciato gli arresti domiciliari e ha ottenuto gli obblighi di firma.