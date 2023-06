Una banda di ladri ha messo a segno un furto perfetto due notti fa nel negozio di animali Mobidick del centro commerciale Latinafiori, riuscendo a mettere le mani su un bottino considerevole, gli incassi degli ultimi giorni conservati in una cassaforte per una somma che supera abbondantemente i diecimila euro. A colpire sono stati certamente degli specialisti del crimine perché non solo hanno agito indisturbati pianificando l'azione con precisione chirurgica, ma la loro intrusione è stata scoperta diverse ore dopo, nel pomeriggio di lunedì. Un caso nel suo complesso singolare, sul quale stanno indagando i Carabinieri della Compagnia di Latina.



Gli autori del furto sapevano bene come muoversi all'interno del negozio, probabilmente perché avevano studiato per tempo la dislocazione di locali e sensori dell'impianto antifurto. In ogni caso erano bene informati, perché sapevano che la cassaforte è conservata in un piccolo ufficio ricavato tra la parete posteriore del negozio e la pila di acquari che contengono i pesci in vendita. La dislocazione dell'esercizio commerciale era congeniale al piano dei soliti ignoti, perché l'ufficio con la cassaforte si trova proprio sotto a un lucernario accessibile dal piazzale esterno del centro commerciale, il parcheggio che si trova tra il condominio Colosseo e viale Le Corbusier. Insomma, ai ladri è bastato forzare la grata di protezione del lucernario e la vetrata, quindi calarsi all'interno del negozio, facendo però attenzione a restare tra la parete e gli acquari, in un cono d'ombra dei sensori volumetrici dell'allarme installato all'interno del punto vendita.