Quando è stato scoperto il corpo esanime, ormai non c'era più niente da fare per salvare la vita a un uomo di 48 anni che ha maturato la decisione di compiere l'estremo gesto di legarsi un cappio al collo. Il drammatico ritrovamento è avvenuto in un campo tra le abitazioni di strada Nascosa, nel tratto compreso tra il quartiere Q5 e strada Sabotino: l'allarme al 112 è scattato nella tarda mattinata di ieri, intorno alle 12.30, quando sono intervenuti i soccorritori del pronto intervento sanitario con ambulanza e automedica. Il personale sanitario però non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo, appeso a un albero. Per gli accertamenti sul ritrovamento del cadavere è intervenuta poi la Polizia con una pattuglia della Questura di Latina.

A quanto pare l'uomo non avrebbe lasciato nessuno scritto, tantomeno aveva fatto trapelare nulla ai suoi conoscenti. Stando a quanto ricostruito dai poliziotti sembra che il 48enne non avesse accettato la fine della relazione con l'ultima compagna: un particolare che trapela dal fatto che il terreno scelto per il gesto estremo è riconducibile alla famiglia della donna. Del caso è stata informata la Procura, ma dopo un sopralluogo il medico legale incaricato dal magistrato non ha ravvisato la necessità di effettuare esami autoptici e la salma è stata affidata ai congiunti per il funerale.