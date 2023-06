Momenti di tensione l'altra notte al lotto 47 di viale Nervi, dov'è stato necessario l'intervento di Carabinieri e Polizia per sedare una lite condominiale. La situazione è precipitata quando qualcuno, dai piani alti, ha lanciato degli oggetti verso il piazzale della "vela" perché al piano terra c'era un gruppo di ragazzi che urlava, rovinando il sonno dei residenti. Durante il lancio di oggetti per protesta, una bottiglia ha colpito e danneggiato un'auto di uno dei giovani che stavano disturbando la quiete pubblica in piena notte. A quel punto la situazione è degenerata, si è scatenato il parapiglia, e qualcuno tra i condomini ha allertato il 112 prima che la situazione potesse degenerare.

All'arrivo delle pattuglie di Carabinieri e Polizia sembrava che la situazione fosse ormai risolta, invece la mattina seguente tre condomini hanno trovato le rispettive automobili danneggiate, tre vetture che avevano tutte le ruote squarciate. Difficile, se non impossibile, risalire con certezza agli autori dello sgarro, ma sembra piuttosto evidente che la vicenda sia legata ai fatti di qualche ora prima. Per gli accertamenti sui danneggiamenti sono intervenuti nuovamente i Carabinieri, che non hanno potuto fare altro che constatare la presenza delle dodici gomme squarciate.