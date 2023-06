Condanna a tre anni rispetto ai due anni e sei mesi chiesti dal pubblico ministero Simona Gentile nel corso della sua requisitoria. E' questa la sentenza emessa ieri dal Collegio penale del Tribunale di Latina nei confronti di un uomo di 47 anni, residente nel Nord Italia. Era accusato di maltrattamenti in famiglia all'indirizzo della ex compagna con cui ha avuto una relazione e anche un figlio. Era stata contestata l'aggravante di aver commesso il fatto davanti alla presenza del figlio minore.

La donna - residente nel capoluogo e che si è costituita parte civile nel processo, rappresentata dall'avvocato Alessio Milani - era stata pesantemente apostrofata dall'uomo. Aveva subito aggressioni di natura fisica e anche psicologica.

Quando il rapporto sentimentale tra l'imputato e la parte offesa si era concluso, le condotte dell'uomo sono diventate sempre più aggressive. A quanto pare erano state dettate dalla gelosia. Tra gli elementi che erano emersi nel corso del processo anche una circostanza ritenuta emblematica: soltanto in un giorno alla donna erano stati inviati oltre 50 messaggi.

Agli atti del processo è finita anche un'aggressione dalle modalità violente, avvenuta quando la coppia era in vacanza. In quell'occasione la parte offesa aveva comunque registrato tutto con il cellulare e in un audio si sentiva chiaramente: «Ti prego basta». Dagli accertamenti condotti dalla Polizia, è emerso che l'atteggiamento dell'uomo ha ingenerato nella parte offesa un forte stato di ansia e agitazione. Le conseguenze sono state diverse: la parte offesa è stata costretta anche a cambiare le sue abitudini di vita. Tutti gli accertamenti erano stati condotti dal Procuratore Aggiunto Carlo Lasperanza che aveva coordinato l'inchiesta. Erano state inquietanti le minacce rivolte alla vittima. «La pagherai cara, vedrai te cosa ti succede». Era stata una vera e propria escalation che aveva portato la parte offesa a presentare una denuncia negli uffici della Squadra Mobile di Latina. La Procura aveva richiesto una misura restrittiva della libertà personale nei confronti dell'uomo e il Tribunale del Riesame in un secondo momento aveva disposto il divieto di avvicinamento. Ieri in Tribunale si è concluso l'ultimo atto con la sentenza di condanna. I giudici hanno disposto il risarcimento del danno in separata sede mentre l'imputato ha chiesto l'applicazione sostitutiva di lavori di pubblica utilità.

La sentenza emessa dal Tribunale conferma quanto siano in aumento gli episodi di maltrattamenti in famiglia: sono i reati cosidetti di natura affettiva. Rispetto al passato sono in aumento le denunce, da parte delle vittime.