Terzo incidente sulla via Pontina da questa mattina. Dopo un primo sinistro che ha visto necessario l'intervento del 118 per soccorrere alcuni feriti, verificatosi lungo la Pontina all'altezza di Aprilia, in questo momento la polizia stradale di Latina sta rilevando un tamponamento avvenuto all'altezza del km 40, sempre in direzione sud quindi verso Latina, che ha causato lunghe code.

E proprio a seguito della lunga fila di veicoli, a qualche centinaio di metri di distanza si è verificato un secondo tamponamento che a sua volta, ha peggiorato la situazione con la coda che ha siperato i 4-5 chilometri (si procede in coda a passo d'uomo e con temperature superiori a 33 gradi, da Ardea). Unica nota positiva: nei due tamponamenti non risultano esserci feriti.