Proseguono con incisività i servizi del controllo del territorio posti in essere dalla Compagnia Carabinieri di Formia finalizzati alla prevenzione dei reati in genere. Nello specifico i militari della Stazione CC di SS. Cosma e Damiano, hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un 47enne del posto, per avere, minacciato nel mese in corso, tramite social network la ex moglie 38 enne di

Minturno procurandole preoccupazione per la propria incolumità e per quella dei propri familiari. L'arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Cassino.