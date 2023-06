Ieri davanti al giudice per l'udienza preliminare Mario La Rosa si è svolto il processo e l'imputato ha scelto il rito abbreviato. Nel corso del suo intervento il magistrato inquirente ha ricostruito i fatti sottolineandone la gravità e alla fine ha tirato le somme, formulando la richiesta di condanna. Il legale dell'imputato, l'avvocato Oreste Palmieri, ha cercato di scardinare le accuse e ha chiesto nel corso della sua arringa l'assoluzione.

Ha chiesto otto anni di reclusione il pubblico ministero Valerio De Luca al termine della requisitoria nei confronti di Cesare De Rosa, 29 anni, di Latina, accusato del tentato omicidio di un senzatetto marocchino. I fatti contestati erano avvenuti il primo pomeriggio del 16 aprile del 2022 in via Londra a Latina.

