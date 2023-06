L'ex Hotel De La Ville non rappresenta solo una fonte di degrado e pericolo per l'incolumità di chi lo occupa abusivamente, perché la piccola comunità di stranieri che ha preso possesso del vecchio albergo di via Scaravelli è composta di persone che vivono di espedienti e tra questi potrebbero nascondersi gli autori di alcuni dei reati che di recente hanno generato allarme in centro, soprattutto tra i giovani. In molti in città hanno maturato il sospetto che una delle bande di bulli che compiono rapine e furti ai danni degli adolescenti del capoluogo abbia impiantato la propria base nella struttura dismessa di fronte all'ospedale Santa Maria Goretti, ma è una convinzione che i comuni cittadini condividono con le forze di polizia che più volte, negli ultimi tempi, sono finiti nell'ex hotel durante le attività di ricerca dei banditi. Una realtà che aggrava la condizione di abbandono dell'ex hotel, un'incombenza che la nuova proprietà non può affrontare in autonomia se non col sostegno delle istituzioni tutte.