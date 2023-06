«Uno che abbandona il figlio è una m...a» e poi «schifo di uomo non vale nulla», «ti devi vergognare». Sono alcune delle frasi che un giovane originario di Aprilia, ma da tempo stabilitosi a Caserta aveva rivolto durante una diretta sui social all'indirizzo di Mario Balotelli e per cui ora è stato condannato a pagare 2mila euro di sanzione per diffamazione aggravata in concorso morale e materiale tra di loro attraverso il profilo Instagram "Investigatore social" gestito, appunto, da Rosica. Poi il giudice ha sospeso la pena.

Si definisce un influencer Alessandro Rosica, di Castel Campagnano, che nel 2020 durante una diretta Instagram a cui, peraltro, ha preso parte anche la ex fidanzata del calciatore, la modella svizzera Clelia Carleen (madre del secondogenito di Balotelli), avrebbe proferito parole offensive, che il giudice di Milano ha ritenuto in grado di offendere «la reputazione, l'onore ed il decoro» di Super Mario. Nel corso della diretta in pratica, sarebbe stata prima mandata in onda una telefonata tra la modella e il calciatore, e poi sarebbero arrivati i commenti.