Scene da film l'altra mattina in centro a Latina quando un anziano ha lasciato l'auto in sosta con la chiave inserita e un ladro che si trovava a passare in quel momento ha avuto la prontezza di approfittare della situazione per rubare la vettura, una vecchia Ford Fiesta. Ne è scaturito un rocambolesco inseguimento in centro per opera della figlia della vittima che si trovava nei paraggi e si è lanciata nel traffico raggiungendo il bandito: lo sconosciuto non ha interrotto la fuga neppure quando la donna si è infilata nell'abitacolo dal finestrino, ma si è dovuto arrendere quando alcuni passanti hanno notato la scena e hanno chiuso la strada all'utilitaria. Infine il malintenzionato è riuscito a divincolarsi dalla presa di chi lo aveva bloccato, dileguandosi a piedi.

La vicenda si è consumata martedì mattina tra via Quarto e via Garigliano. Non è ancora chiaro se il ladro si trovasse a passare per caso oppure se conoscesse le abitudini dei residenti e stesse aspettando il momento opportuno: fatto sta che quando l'anziano è arrivato davanti a un negozio di via Quarto, alle spalle del carcere, per fare alcuni acquisti, ha accostato la macchina sul lato della strada ed è sceso, compiendo la leggerezza di lasciare la chiave inserita nel blocchetto d'accensione. Pochi istanti dopo uno sconosciuto è entrato nella vettura e ha messo in moto, scappando verso via Garigliano, vale a dire il primo tratto della direttrice che poi diventa via del Lido. La vittima si è accorta della scena e ha allertato la figlia che si trovava poco lontano. La donna stessa, con la propria vettura, si è lanciata all'inseguimento del ladro e l'ha raggiunto nel traffico, quindi è scesa dall'auto per raggiungere a piedi l'utilitaria sottratta al padre e si è infilata nell'abitacolo attraverso il finestrino aperto.