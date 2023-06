La Coop lascia Aprilia, salvi i diritti dei lavoratori. Mentre prosegue la vertenza dei lavoratori della HcLog, la piattaforma logistica di Acqua & Sapone che si appresta a chiudere il deposito di Lanuvio lungo la Nettunense, buone notizie giungono invece per i lavoratori della Coop ospitata all'interno del centro commerciale Aprilia 2.

Nei giorni scorsi un incontro tra i vertici si Distribuzione Centro Sud, Glema srl e le sigle sindacali rappresentate da Claudia Baroncini per Fisascat Cisl, Luca De Zolt per Filcams Cgil e Gianfranco Cartisano per Uiltucs Uil, ha chiarito le modalità del passaggio. Con la cessione del supermercato da parte di Distribuzione Centro Sud a Glema srl, Coop decreterà l'addio dal territorio di Aprilia e presso il centro commerciale Aprilia 2 a partire dal 7 settembre il nuovo supermercato aprirà sotto insegna Top Market.



La società acquirente ha garantito la salvaguardia dei livelli occupazionali e i 65 dipendenti firmeranno il nuovo contratto che manterrà inalterate le condizioni di lavoro. La chiusura è prevista per il 20 luglio, ma il nuovo supermercato riaprirà i battenti solo a inizio settembre.

I due mesi di chiusura previsti saranno impiegati per ristrutturare lo spazio di vendita, dove verranno reintrodotti i reparti di prodotti freschi quali la macelleria e la pescheria, che erano stati chiusi all'epoca del ridimensionamento del punto vendita.