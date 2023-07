Non si ferma la scia di furti e rapine ai danni dei giovani che frequentano il centro di Latina. Anzi, nell'ultimo caso la vittima è un ragazzino non ancora adolescente, derubato con destrezza mentre giocava con altri coetanei nella centralissima piazza del Popolo. A prendergli lo smartphone che aveva poggiato sui gradini dei portici mentre tirava i calci al pallone, è stato un ragazzo di colore che dopo essere sparito col maltolto, ha persino avuto l'insolenza di tornare sul luogo del furto e affrontare con irriverenza un genitore di uno dei ragazzini presenti che aveva assistito alla scena. Un episodio sul quale è in corso un'indagine dei Carabinieri della Compagnia di Latina.



Scorribande di questo genere si susseguono da diverse settimane, se non mesi, non solo nel centro città. L'ultimo episodio si è registrato giovedì intorno alle 22 in circostanze identiche ai fatti dello scorso fine settimana, nella stessa zona. Nell'area pedonale al centro della piazza c'erano alcune famiglie con i figli che giocavano con un pallone: uno di loro, dodici anni ancora da compiere, aveva poggiato il proprio smartphone sugli scalini nella zona del porticato dell'Intendenza di Finanza, comunque a pochi metri da dove stava giocando con i coetanei. Uno straniero passando a piedi ha avuto la prontezza di afferrare il telefono e scappare, un furto con destrezza consumato sotto gli occhi increduli dei presenti. Qualcuno ha provato a seguirlo, ma senza riuscire a raggiungerlo.