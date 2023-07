Gli specialisti delle truffe hanno messo a punto un nuovo metodo per clonare le carte di accesso ai conti correnti e c'è già qualche vittima nella zona di Latina. In circostanze ancora al vaglio degli investigatori delle forze di polizia, gli autori del raggiro utilizzano la comune linea telefonica per procedere all'attivazione di una nuova carta in loro possesso, che sostituisce quella vera in mano alla vittima, e ci riescono fingendo di contattare il cliente direttamente dall'istituto di credito, in un caso che abbiamo documentato Poste Italiane, che solitamente si accorge in tempo della manovra illecita e contatta la vittima prima che venga materialmente privata del denaro depositato.



Il tentativo di truffa subito da un cittadino di Latina risale a un paio di giorni fa e risale al tardo pomeriggio, quando il correntista di Banco Poste ha ricevuto una telefonata da un numero fisso con prefisso di Milano. Oltretutto lo smartphone, di quelli moderni, riconosceva il mittente come un'utenza riconducibile appunto a Poste Italiane. L'operatore, un uomo italiano, gli annunciava l'imminente scadenza della carta in suo possesso e gli comunicava la necessità di attivare quella nuova: lo sconosciuto dall'altro capo della cornetta, era persino in possesso dei suoi dati personali ed era a conoscenza del numero della carta in uso. Quindi l'operatore spiegava al cliente che era in arrivo un messaggio di testo nel quale avrebbe trovato un link, ossia il collegamento a un sito per l'attivazione della nuova carta: una volta chiusa la telefonata, l'sms era già arrivato e premendo sul collegamento la vittima accedeva a un portale del tutto simile a quello vero di Poste.