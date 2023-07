E' di quattro persone ferite in modo lieve il bilancio di un incidente stradale fortunatamente senza gravi conseguenze, avvenuto nel pomeriggio poco prima delle 16 sulla strada 156 dei Monti Lepini, all'altezza del chilometro 47,900 a poca distanza da Borgo San Michele, alle porte di Latina.

Un'auto, una Ford Fusion, ha invaso la corsia opposta della strada centrando una Fiat 500 condotta da un ragazzo e in un secondo momento nell'incidente è rimasta coinvolta anche una Peugeot 3008 dove c'erano una uomo e una donna.

La dinamica della collisione è in fase di ricostruzione da parte degli agenti della Polizia Stradale di Terracina che hanno eseguito i rilievi del sinistro. Sul luogo dell'impatto anche il personale della Squadra Volante e le ambulanze del 11 che hanno soccorso i feriti. Ieri in tarda mattinata invece in via Scopeto, vicino a Borgo Bainsizza, una Fiat Panda è uscita fuori strada. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Vigili del fuoco e il 118- .