Stava percorrendo in bici via Toscanini quando d'improvviso si è trovato in mezzo alla pista ciclabile una Lancia Ypsilon che stava girando in via Caltanissetta, che lo ha urtato facendolo finire rovinosamente a terra. E' questa la disavventura capitata al signor Antonio, un ciclista dell'associazione sportiva Sgauzzoni Aprilia, centrato da una vettura mentre si stava allenando.

Nell'incidente l'uomo ha riportato contusioni alla clavicola, alla spalla e alle costole e per questo è stato trasportato dall'ambulanza al pronto soccorso della casa di cura "Città di Aprilia", dove le ferite sono stati giudicate guaribili in cinque giorni. «Ma certamente ce ne vorranno molti di più per guarire, da tre giorni sono bloccato a casa e ancora sento dolore»: ci spiega il diretto interessato ripercorrendo quanto accaduto giovedì pomeriggio in via Toscanini.

«Stavo rientrando dall'allenamento e percorrevo la ciclabile - spiega Antonio - quando all'improvviso ho visto un'auto che sterzava per immettersi in via Caltanisetta, sono riuscito a vederla con la coda dell'occhio e ho frenato non riuscendo però a evitare l'impatto e sono finito contro lo specchietto e poi contro la vettura, cadendo a terra con violenza. L'uomo al volante dell'auto non si era accorto della mia presenza e si è scusato più volte. A soccorrermi per primi sono stati alcuni operatori della Croce Rossa che passavano in quella zona, che poi hanno chiamato un'ambulanza del 118 che mi ha portato al pronto soccorso. Ancora adesso sento dolore e non riesco a muovermi».

Per l'uomo si è trattato di una brutta esperienza, soprattutto perché l'incidente è avvenuto su una pista dove - in teoria - una persona dovrebbe allenarsi senza temere di essere centrato da una vettura. Per questo il ferito sottolinea la pericolosità della ciclabile in via Toscanini, chiedendo a gran voce delle modifiche per permettere ai cittadini di muoversi in sicurezza. «Quel tratto della ciclabile è pericoloso e andrebbe modificato, come ha spiegato il presidente dell'Asd Sgauzzoni Aprilia andava realizzata - afferma - sul lato opposto di via Toscanini, dove ci sono meno traverse e dunque meno macchine che si immettono all'interno. Mi auguro perciò che l'amministrazione comunale provveda a modificare il tracciato. Dobbiamo evitare che si arrivi al peggio».

Secondo il signor Antonio tuttavia c'è anche bisogno di educare gli automobilisti, tante volte distratti oppure inconsapevoli, a una maggiore conoscenza del codice della strada. «Su questo tema - conclude - c'è bisogno di una maggiore sensibilizzazione verso gi automobilisti, affinché mantengano comportamenti corretti in presenza di una pista ciclabile. Questo è un aspetto da non sottovalutare».