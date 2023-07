Le segnalazioni sono moltissime. L'immagine rende l'idea così come le parole dei lettori. «Spero che si possa apprezzare il colore dell'acqua del lido cittadino: marrone scuro», ricorda un lettore che ha contattato la nostra redazione. «E' diventata una poco apprezzabile costante di questa stagione, poco gradita agli utenti e presumibilmente gradita ai gestori di stabilimenti e locali che rischiano di perdere quote consistenti dei loro introiti».

A quanto pare l'anomalia e il cambio radicale del colore dell'acqua è riconducibile all'apertura dei canali che scaricano l'acqua in eccesso. «A quanto pare - continua il lettore -

l'acqua in eccesso viene convogliata dalle aree collinari (Sermoneta, Sezze, Norma). Non sono in grado di appurare se le voci siano vere, ma mi chiedo se qualcuna delle tante "autorità" preposte abbia verificato, e soprattutto, se fosse vero, se si siano accertati della salubrità dell'acqua per i bagnanti e dell'impatto per l'ecosistema marino».

C'è da sottolineare che il colore dell'acqua è impressionante e scoraggia migliaia e migliaia di bagnanti che rinunciano a fare in tuffo per il classico bagno.