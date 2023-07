Il filmato dura un minuto e mezzo riprende sia gli autori di un tentato furto a Sabotino (tutti a volto coperto), ma diffonde anche la capacità con cui nel giro di poco tempo la banda agisce. Si intuisce che sono dei professionisti: sanno come muoversi, hanno i minuti contati per portare a termine il colpo. Nel video si vede un terzo uomo che fa da palo in lontananza che poi si avvicina ai complici nel tentativo di scardinare una porta finestra di una villetta alla periferia della città. Non perdono mai la calma, sembrano freddi, lucidi. Sanno cosa devono fare. Hanno il volto coperto e una luce che li orienta, i guanti per non lasciare tracce e agire indisturbati, uno di loro indossa uno zaino per la refurtiva e cercano di portare a termine il lavoro nel minor tempo possibile. Il fotogramma arriva da via Pantanello, una strada senza uscita a Borgo Sabotino, alla periferia della città dove una banda è entrata in azione nella notte.

I residenti non escludono anche di chiedere l'intervento della vigilanza privata e pensano anche alle ronde per scongiurare episodi analoghi. Nella notte tra sabato e domenica i ladri hanno colpito in diverse zone della città. Nell'area nord di Latina, vicino a Borgo Piave verso via Albanese, nella notte i soliti ignoti sono riusciti ad entrare in una villa e a portare via oro e altri oggetti preziosi. Il bottino che è ancora in fase di quantificazione secondo i primi riscontri è ingente. Un altro furto è stato messo a segno in Largo Cavalli e infine un altro in una villa questa volta vicino Santa Fecitola: i ladri avrebbero portato via oggetti preziosi. Come prevedibile le bande scelgono case libere dove i proprietari non ci sono perchè sono usciti, sia per la spesa come può capitare nelle ore pomeridiane che per una cena da amici o parenti come è accaduto sabato sera.