Lo hanno preso. Addosso aveva ancora il malloppo con i gli smartphone rubati a due adolescenti di Latina che sabato sera insieme ad altri coetanei erano in piazza del Popolo. Un cittadino di origine tunisina di 40 anni, è finito in trappola l'altra sera. E' stato fermato poco dopo i fatti, sulla scorta di una descrizione fornita dai testimoni e dalle parti offese. Dopo che è scattato l'allarme una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Latina Scalo lo ha individuato e fermato con l'accusa di furto con destrezza.

Quando sono arrivati i militari - diretti dal comandante della stazione Isidoro Zimbardi - dopo aver raccolto i primi riscontri, i sospetti si sono rivelati fondati e il tunisino è stato bloccato ed è stato portato in caserma per tutti gli accertamenti. E' a disposizione dell'autorità giudiziaria. Nelle prossime ore, probabilmente già oggi, comparirà in Tribunale per il processo per direttissima.

Gli investigatori grazie all'attività dell'altra sera, hanno messo un freno all'escalation di furti ma anche di rapine nei confronti di adolescenti che sia il venerdì che soprattutto il sabato sera frequentano il centro della città tra l'area pedonale, i portici, piazza del Popolo e un tratto di corso della Repubblica.