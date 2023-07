Cade un albero al parco, tanta paura in via Marco Aurelio ma fortunatamente nessuna conseguenza, perché in quel momento presso l'area verde intitolata a Nilde Iotti non c'erano persone. L'episodio si è verificato nelle scorse ore. Forse a causa dell'assenza per lungo tempo di una manutenzione necessaria, un albero presente nel parco situato di fronte alla scuola Gramsci è caduto a terra. La segnalazione è stata subito veicolata agli agenti della polizia locale di Aprilia, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area, interdetta al passaggio, mentre il personale addetto è intervenuto per eliminare i rami pericolanti delle alberature circostanti.

Non si tratta del primo episodio simile. Nelle scorse ore infatti, complice il maltempo dei giorni scorsi, anche in via degli Aranci un albero è caduto. La situazione però sembra riguardare varie aree della città. Segnalazioni sulla pericolosità delle alberature piantumate nel cortile della scuola Morante sono giunte dai residenti di via Cavalieri di Vittorio Veneto. I rami degli alberi in assenza di manutenzione, hanno finito per invadere il marciapiede e rischiano di spezzarsi e cadere al suolo, mentre le radici hanno finito per deturpare il marciapiede. Un rischio diffuso, tanto da spingere l'amministrazione a prevedere insieme alla Progetto Ambiente un lavoro di monitoraggio per individuare gli alberi a rischio caduta e riuscire a prevenire incidenti come quelli accaduti nelle scorse.