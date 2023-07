"Un segnale incoraggiante e un passo in avanti la richiesta del Pd di far partire in Commissione parlamentare Antimafia un approfondimento sui Comuni di Anzio e Nettuno, in provincia di Roma, sciolti e poi commissariati per infiltrazioni mafiose e, nonostante ciò, ancora teatro in questi giorni di atti intimidatori da parte della criminalità organizzata". Così la consigliera regionale Pd del Lazio, Eleonora Mattia, Vicepresidente della I Commissione Antimafia.

"E' importante che questa iniziativa sia ora promossa anche in ambito nazionale, andando così a rafforzare la richiesta di audizioni delle associazioni cittadine di Anzio e Nettuno in Commissione Antimafia che ho depositato nei giorni scorsi nel Consiglio regionale del Lazio. L'auspicio è che ora i rispettivi uffici di presidenza, in Parlamento e in Regione Lazio, accolgano quanto prima questa richiesta perché la mafia è un fenomeno grave, radicato e complesso e, con l'impegno in primis del presidente Rocca, dobbiamo combatterlo con urgenza a tutti i livelli istituzionali con il massimo della cooperazione possibile".