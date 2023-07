Una nuova segnalazione è arrivata nei giorni scorsi dal litorale di San Felice Circeo. E scatta anche l'esposto alla Guardia Costiera. Ad accorgersi della presenza di mezzi per pulizia della spiaggia su un tratto all'altezza di via Terracina, è stata la presidente di Circeo Attivo Daniela Ziarelli. In base a quanto raccontato, i trattori stavano effettuando un intervento di "pulizia" della spiaggia in prossimità dei residence alle 15 circa, quindi in presenza di bagnanti.

Dopo avere chiesto informazioni proprio a chi stava materialmente eseguendo gli interventi, la responsabile dell'associazione ha contattato la Polizia Locale. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, i mezzi si erano però allontanati. «Quest' anno una tartaruga ha deposto le sue uova in quel tratto di spiaggia libera -evidenzia Daniela Ziarelli - L' associazione Circeo Attivo dopo questo episodio presenta un esposto alla capitaneria di porto di Terracina, sperando di sensibilizzare tutti alla tutela dell' ambiente». Resta da chiarire se i mezzi fossero autorizzati o meno. L'esposto è stato comunque presentato, quindi dovrebbero essere effettuati i necessari accertamenti.